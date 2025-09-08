Turchia, scontri tra polizia e manifestanti alla sede del partito di opposizione

Scontri tra polizia e manifestanti a Istanbul, dopo che erano state erette delle barricate davanti alla sede del Partito Popolare Repubblicano, partito di opposizione. Gli scontri sono scoppiati dopo che centinaia di manifestanti hanno preso d'assalto le barricate erette dalla polizia nell'ambito di una repressione dell'opposizione nel Paese durata mesi. I manifestanti si sono riuniti dopo che il leader del CHP Özgür Özel, che ha denunciato le barricate della polizia come un “assedio”, ha esortato i residenti di Istanbul a protestare contro i tentativi di limitare l'accesso alla sede del partito. Il CHP, il principale partito di opposizione turco, sta affrontando una forte repressione da parte del governo. Quasi 200 membri del partito sono stati rimossi o arrestati, tra cui il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, importante rivale del presidente Recep Tayyip Erdoğan. L'arresto di İmamoğlu ha scatenato enormi manifestazioni contro il governo.