Trump vuole riaprire Alcatraz: "Ci rinchiuderò la feccia d'America"

Donald Trump ha annunciato di voler riaprire Alcatraz, il celebre penitenziario federale chiuso dal 1963 e situato su un'isola nella baia di San Francisco. Il progetto, affidato al Bureau of Prisons e al Dipartimento di Giustizia, mira a trasformarlo in una struttura per detenere “malavitosi recidivi e violenti”, che Trump definisce “feccia della società”. Alcatraz, che ha ospitato celebri criminali come Al Capone e Alvin Karpis, è diventata un’icona anche grazie al cinema. Il carcere fu chiuso da Robert Kennedy per i costi troppo elevati. Celebre l’evasione del 1962 raccontata nel film con Clint Eastwood. Trump vuole ora restituire ad Alcatraz la sua funzione originaria, rilanciando un simbolo della durezza penale americana.