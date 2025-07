Trump sul caso Epstein: "Non capisco cosa ci sia di interessante"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto la sua sul caso Epstein, definendosi perplesso per il subbuglio di alcuni suoi sostenitori in merito alla vicenda. “Non capisco perché siano così interessati” allo scandalo, ha detto il tycoon ai giornalisti dopo che l'Air Force One è atterrato nel Maryland al termine del suo viaggio a Pittsburgh. “È morto da tempo, non è mai stato una figura di rilievo nella vita”, ha aggiunto Trump. Il presidente ha concluso di non riuscire a capire “qual è l'interesse o il fascino” e ha persino suggerito che il caso fosse "noioso". Epstein era un multimiliardario arrestato nel 2019 con l'accusa di aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni. Per anni Trump e i suoi fedelissimi hanno favorito la diffusione di teorie complottiste sul caso, promettendo di rendere pubbliche informazioni segrete una volta arrivati al potere. E ora alcuni sostenitori del presidente lo accusano di voler nascondere la verità.