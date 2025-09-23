Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
E STRAPPA UNA RISATA ALL'ASSEMBLEA

Trump, show all'Onu: nel mirino scale mobili e gobbo

Grande attesa per le parole del presidente Usa che, una volta salito sul podio, all'Assemblea riesce a strappare anche una risata

23 Set 2025 - 17:19
00:30 

"Sono molto felice di essere qui con voi". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite scherzando sul malfunzionamento del "gobbo", il suggeritore elettronico posto di fronte alla sua postazione. "Non è un problema, pronuncerò questo discorso senza gobbo, perché non funziona. Chiunque si occupi di questo gobbo è in guai seri", ha aggiunto il capo della Casa Bianca, suscitando risate nella sala. E ancora dal podio il presidente Usa ha sottolineato: "Questo è quello che sono riuscito ad ottenere dalle Nazioni Unite, una scalinata pericolosa", con la first lady che "stava per cadere", "e un gobbo che non funziona".

donald trump
onu
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri