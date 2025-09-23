Trump, show all'Onu: nel mirino scale mobili e gobbo

"Sono molto felice di essere qui con voi". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto il suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite scherzando sul malfunzionamento del "gobbo", il suggeritore elettronico posto di fronte alla sua postazione. "Non è un problema, pronuncerò questo discorso senza gobbo, perché non funziona. Chiunque si occupi di questo gobbo è in guai seri", ha aggiunto il capo della Casa Bianca, suscitando risate nella sala. E ancora dal podio il presidente Usa ha sottolineato: "Questo è quello che sono riuscito ad ottenere dalle Nazioni Unite, una scalinata pericolosa", con la first lady che "stava per cadere", "e un gobbo che non funziona".