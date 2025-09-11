Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'ANNUNCIO

Trump ricorda Kirk: "Un gigante, gli darò la Medal of Freedom"

Il presidente americano durante la cerimonia per l'11 Settembre: "Charlie è stato un'ispirazione per milioni e milioni di persone"

11 Set 2025 - 16:56
00:52 

"Sono lieto di annunciare che presto conferirò a Charlie Kirk, la Medal of Freedom (Medaglia presidenziale della Libertà, ndr), postuma". A dichiararlo è stato il presidente americano Donald Trump durante la cerimonia per l'anniversario dell'11 Settembre al Pentagono. "Ritengo che Charlie sia un gigante della sua generazione, un paladino della libertà e un'ispirazione per milioni e milioni di persone", ha detto Trump aggiungendo di non avere dubbi che "la voce di Charlie e il coraggio che ha infuso nei cuori di innumerevoli persone, soprattutto giovani, vivranno per sempre".

donald trump
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri