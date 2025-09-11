Trump ricorda Kirk: "Un gigante, gli darò la Medal of Freedom"

"Sono lieto di annunciare che presto conferirò a Charlie Kirk, la Medal of Freedom (Medaglia presidenziale della Libertà, ndr), postuma". A dichiararlo è stato il presidente americano Donald Trump durante la cerimonia per l'anniversario dell'11 Settembre al Pentagono. "Ritengo che Charlie sia un gigante della sua generazione, un paladino della libertà e un'ispirazione per milioni e milioni di persone", ha detto Trump aggiungendo di non avere dubbi che "la voce di Charlie e il coraggio che ha infuso nei cuori di innumerevoli persone, soprattutto giovani, vivranno per sempre".