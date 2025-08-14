Trump-Putin, qui Anchorage: la città del vertice è blindatissima

E' un'estate calda ad Anchorage, la città più grande dell'Alaska. Più a nord di Oslo e San Pietroburgo ci sarà l'incontro storico tra Trump e Putin. Tanti i turisti per le strade di questa località, ora blindatissima, che avevano prenotato qui le vacanze e che adesso si ritrovano al centro della storia. Qualcuno va a pesca, immergendo le gambe nel fiume Knik carico di acqua, altri campeggiano nei boschi di betulle, ammirando la Sleepy Lady, il Monte Susitna. Il tempo adesso sembra sospeso in un clima di attesa per quello che riserveranno le prossime ore.