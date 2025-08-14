Logo Tgcom24
Mondo
la vigilia

Trump-Putin, qui Anchorage: la città del vertice è blindatissima

Tempo sospeso nella"località più grande dell'Alaska alla vigilia del vertice Usa-Russia sul destino della guerra in Ucraina

di Francesca Canto
14 Ago 2025 - 22:00
01:36 

E' un'estate calda ad Anchorage, la città più grande dell'Alaska. Più a nord di Oslo e San Pietroburgo ci sarà l'incontro storico tra Trump e Putin. Tanti i turisti per le strade di questa località, ora blindatissima, che avevano prenotato qui le vacanze e che adesso si ritrovano al centro della storia. Qualcuno va a pesca, immergendo le gambe nel fiume Knik carico di acqua, altri campeggiano nei boschi di betulle, ammirando la Sleepy Lady, il Monte Susitna. Il tempo adesso sembra sospeso in un clima di attesa per quello che riserveranno le prossime ore.

crisi ucraina
putin
trump
