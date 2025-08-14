Trump-Putin, la grande attesa per il bilaterale

Gli occhi del mondo sono puntati su Anchorage per sperare in una tregua"in Ucrainadi Luca Pesante
"Putin sa che sono il più duro che abbia mai incontrato. Credo che vorrà trovare un accordo". E ancora: "C'è il 25% di chance che il vertice non abbia successo". Ai microfoni di Fox radio non smentisce toni e stile, Donald Trump, nelle ultime dichiarazioni prima dell'evento più atteso. Gli occhi del mondo sono puntati su Anchorage, Alaska, dove dal faccia a faccia tra i due leader potrebbe spuntare la chiave per una tregua nella guerra in Ucraina. Vigilia riscaldata da auspici, richieste e segnali incoraggianti. "Apprezzo gli sforzi sinceri di Trump", le parole di Putin alla vigilia dell'incontro.
