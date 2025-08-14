Trump-Putin, la grande attesa per il bilaterale

"Putin sa che sono il più duro che abbia mai incontrato. Credo che vorrà trovare un accordo". E ancora: "C'è il 25% di chance che il vertice non abbia successo". Ai microfoni di Fox radio non smentisce toni e stile, Donald Trump, nelle ultime dichiarazioni prima dell'evento più atteso. Gli occhi del mondo sono puntati su Anchorage, Alaska, dove dal faccia a faccia tra i due leader potrebbe spuntare la chiave per una tregua nella guerra in Ucraina. Vigilia riscaldata da auspici, richieste e segnali incoraggianti. "Apprezzo gli sforzi sinceri di Trump", le parole di Putin alla vigilia dell'incontro.