il 15 agosto in Alaska

Trump-Putin, la grande attesa per il bilaterale

Gli occhi del mondo sono puntati su Anchorage per sperare in una tregua"in Ucraina

di Luca Pesante
14 Ago 2025 - 21:06
01:34 

"Putin sa che sono il più duro che abbia mai incontrato. Credo che vorrà trovare un accordo". E ancora: "C'è il 25% di chance che il vertice non abbia successo". Ai microfoni di Fox radio non smentisce toni e stile, Donald Trump, nelle ultime dichiarazioni prima dell'evento più atteso. Gli occhi del mondo sono puntati su Anchorage, Alaska, dove dal faccia a faccia tra i due leader potrebbe spuntare la chiave per una tregua nella guerra in Ucraina. Vigilia riscaldata da auspici, richieste e segnali incoraggianti. "Apprezzo gli sforzi sinceri di Trump", le parole di Putin alla vigilia dell'incontro. 

crisi ucraina
trump
putin

