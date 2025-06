Trump: "Non penso a Musk, ma gli auguro il meglio"

Nessuna marcia indietro, nessuna riconciliazione ma una rottura ormai irreparabile e clamorosa. Quell'alleanza di ferro tra Donald Trump e Elon Musk si è sgretolata in una manciata di ore, almeno pubblicamente, ma i dissapori, probabilmente, si erano annidati da tempo. Così anche ora - nonostante le timide aperture dell'imprenditore miliardario di riprendere il dialogo con il presidente - Trump è stato chiaro e netto: "Non parlo con Musk e non penso a lui, ma gli auguro il meglio", ha detto a bordo dell'Air Force One, spiegando che verranno riesaminati tutti i contratti che il patron di X, Tesla e spaceX ha con il governo federale".