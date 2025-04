Trump militarizza il confine con il Messico

Dal suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha riacceso le tensioni con diversi Paesi alleati e ora punta a rafforzare il confine con il Messico. Una nuova circolare presidenziale prevede l'uso dell’esercito per controllare le aree federali lungo la frontiera, aggirando una legge del 1878 che limita tali poteri alle forze dell’ordine. I militari potrebbero così trattenere i migranti per violazione di zona militare. La misura alimenta polemiche su possibili abusi e accresce il timore, diffuso sui social, di un'imminente legge marziale, voci non confermate dalla Casa Bianca. Il 20 aprile è attesa una relazione ufficiale sulla crisi migratoria.