Trump, la vigilia dell'insediamento

Per la prima volta in 40 anni Donald Trump terrà la sua cerimonia di insediamento all'interno del Campidoglio, anziché sui gradini, per proteggersi dal freddo polare di questi giorni. Il tycoon trascorre la vigilia del suo insediamento come 47esimo presidente degli Stati Uniti tra una raffica di post sul suo social Truth e gli appuntamenti ufficiali: dopo la prima cena di gala e lo spettacolo di fuochi d'artificio insieme alla moglie Melania, arriva la visita al cimitero nazionale di Arlington, in Virginia, con la deposizione di una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto.