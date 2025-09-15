Logo Tgcom24
Trump: "L'odio tra Putin e Zelensky ostacola i negoziati"

Il presidente Usa: "Europa deve rafforzare le sanzioni contro Mosca"

15 Set 2025 - 15:57
00:39 

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che gli alleati europei devono rafforzare le sanzioni contro la Russia per sostenere la pressione degli Stati Uniti in risposta all'invasione dell'Ucraina. Il tycoon ha inoltre sottolineato che una delle difficoltà nei negoziati tra Mosca e Kiev è l'odio profondo tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'odio tra Zelensky e Putin è incomprensibile", ha detto l'inquilino della Casa Bianca parlando dal New Jersey prima di rientrare nella capitale.

