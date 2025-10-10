Trump, il risolutore senza Nobel

Mesi fa, nella stessa Casa Bianca dalla quale ha annunciato, per primo, che una tregua in Medio Oriente era finalmente possibile, il presidente americano Donald Trump diceva: "Non mi daranno il Nobel per la Pace. Me lo merito, ma non me lo daranno". Era vero: ma difficilmente il poter affermare "Avevo ragione io" gli basterà ora come premio di consolazione. E così, pur sventolando l'accordo firmato su Gaza, dovrà attendere l'anno prossimo.