Trump, fuorionda con Macron: "Putin vuole fare un accordo per me"

Scambio fuori programma, che doveva rimanere riservato, tra Donald Trump ed Emmanuel Macron, prima dell'inizio del vertice allargato nella East Room della Casa Bianca. "Credo che voglia fare un accordo per me. Capisci? E' pazzesco", ha sussurrato il presidente Usa all'orecchio dell'omologo francese. Una frase che sarebbe dovuta rimanere riservata, ma che è stata catturata da un microfono acceso in anticipo.