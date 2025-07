Trump e l'aiutino sospetto sul campo da golf: ha barato durante la partita?

Donald Trump al centro dell’attenzione, ma questa volta per una partita di golf. Un video diventato virale sui social mostra il presidente durante una sessione sul green del resort di Turnberry, in Scozia. Le immagini documentano un caddie che, con disinvoltura, piazza la pallina in una posizione più favorevole, poco prima che Trump si avvicini per giocare. Un “aiutino” che ha sollevato l’ironia (e le critiche) del web: il presidente ha barato?