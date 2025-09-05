Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IL VIDEO SUI SOCIAL

Trump e il sogno di finire sul Monte Rushmore

Il tycoon si arrende all'impresa impossibile (o forse no...) e sceglie l'ironia

05 Set 2025 - 11:46
00:37 

Donald Trump non vedrà mai il proprio volto inciso sul Monte Rushmore, accanto ai padri fondatori degli Stati Uniti. Il presidente americano ha più volte manifestato il desiderio, arrivando perfino a incoraggiare una proposta di legge, ma l’aggiunta di un quinto volto è praticamente impossibile. Non potendo coronare il suo sogno, il presidente ha scelto di riderci sopra, rilanciando un meme che lo ritrae già scolpito sulla montagna accanto ai grandi della storia americana.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri