Trump e il sogno di finire sul Monte Rushmore

Donald Trump non vedrà mai il proprio volto inciso sul Monte Rushmore, accanto ai padri fondatori degli Stati Uniti. Il presidente americano ha più volte manifestato il desiderio, arrivando perfino a incoraggiare una proposta di legge, ma l’aggiunta di un quinto volto è praticamente impossibile. Non potendo coronare il suo sogno, il presidente ha scelto di riderci sopra, rilanciando un meme che lo ritrae già scolpito sulla montagna accanto ai grandi della storia americana.