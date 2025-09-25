Trump denuncia un "triplo sabotaggio" all'Onu

Non il palcoscenico della diplomazia mondiale, ma per Donald Trump la sede di un giallo internazionale. Il presidente americano ha infatti denunciato di aver subito un triplice sabotaggio durante la sua giornata alle Nazioni Unite: una scala mobile bloccata, un gobbo spento e, infine, l'audio del suo discorso muto per gran parte della platea. Un articolo sul "Times", due giorni prima della conferenza, riferiva di battute interne allo staff Onu sull'idea di spegnere scale mobili e ascensori. Ma da Palazzo di Vetro è arrivata una replica netta: il portavoce del segretario generale Stéphane Dujarric ha parlato di un meccanismo di sicurezza, forse attivato da un videomaker della stessa delegazione americana, e ha garantito la massima trasparenza nelle verifiche.