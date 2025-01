Trump: "Creeremo un centro migranti a Guantanamo"

Donald Trump annuncia un ordine esecutivo per l'allestimento di una struttura per immigrati da 30mila posti a Guantamo, per "rinchiudere i peggiori criminali stranieri che minacciano gli americani". Il tycoon spiega che negli Usa si è "raggiunto un livello record di contenimento dell'immigrazione, nessuno tenta di entrare" e assicura che la "pensione" degli americani e la "sanità" non verranno toccate da "ciò che stiamo facendo o faremo" probabilmente riferendosi al congelamento dei fondi federali.