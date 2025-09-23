Trump all'Onu, attacco a tutto campo

Un attacco a tutto campo, contro l'Onu che incoraggia le migrazioni incontrollate - "la prima crisi dei nostri tempi" - l'Unione Europea, "imbarazzante e devastata dall'invasione di illegali", la Russia di Putin - "neanche la mia amicizia con lui è riuscita a fermare la guerra in Ucraina", - Cina ed India, "principali finanziatori del conflitto", fino all'energia rinnovabile, che sta facendo perdere soldi a nazioni di successo e il cambiamento climatico definito come la più grande truffa al mondo. Il presidente americano Donald Trump parla ben oltre i 15 minuti concessi all'80esima Assemblea generale dell'Onu. Un discorso di quasi un'ora durissimo e aggressivo, seppur cominciato con una battuta.