Trump a Starmer: "Contrari alla decisione di Londra di riconoscere uno Stato palestinese"

I due leader hanno firmato un'intesa per la prosperità tecnologica da 270 miliardi di eurodi Federico Gatti
Non sono mancate le divergenze durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente americano Trump e il premier britannico Starmer, che hanno però ribadito l’impegno comune a sostenere Kiev e a mantenere alta la pressione sul Cremlino. Ultimo atto di una visita di Stato che, dopo i lustri della monarchia, è stata interamente dedicata al rafforzamento dei rapporti tra Londra e Washington nel settore economico, commerciale e della difesa.
