Trump a Starmer: "Contrari alla decisione di Londra di riconoscere uno Stato palestinese"

Non sono mancate le divergenze durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente americano Trump e il premier britannico Starmer, che hanno però ribadito l’impegno comune a sostenere Kiev e a mantenere alta la pressione sul Cremlino. Ultimo atto di una visita di Stato che, dopo i lustri della monarchia, è stata interamente dedicata al rafforzamento dei rapporti tra Londra e Washington nel settore economico, commerciale e della difesa.

