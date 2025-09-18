Logo Tgcom24
visita del presidente usa in GB

Trump a Starmer: "Contrari alla decisione di Londra di riconoscere uno Stato palestinese"

I due leader hanno firmato un'intesa per la prosperità tecnologica da 270 miliardi di euro

di Federico Gatti
18 Set 2025 - 21:18
01:32 

Non sono mancate le divergenze durante la conferenza stampa congiunta tra il presidente americano Trump e il premier britannico Starmer, che hanno però ribadito l’impegno comune a sostenere Kiev e a mantenere alta la pressione sul Cremlino. Ultimo atto di una visita di Stato che, dopo i lustri della monarchia, è stata interamente dedicata al rafforzamento dei rapporti tra Londra e Washington nel settore economico, commerciale e della difesa.
 

