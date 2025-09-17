Logo Tgcom24
Trump a Londra per la sua seconda visita di Stato in Regno Unito

"Re Carlo è un amico da molto tempo, tutti lo rispettano e lo amano, sarà una visita storica", ha detto il presidente Usa

di Marta Vittadini
17 Set 2025 - 12:53
01:31 

La discesa dall'Air Force One, mano nella mano, lui in cappotto scuro, lei in trench made in Uk. Inizia così la seconda visita di Stato nel Regno Unito per il presidente americano Donald Trump, atterrato ieri sera a Londra insieme alla First Lady Melania. Il programma prevedeva che la coppia soggiornasse presso il castello di Windsor, ma per ragioni di sicurezza la loro residenza è stata spostata all'ambasciata americana di Londra.

"Amo il Regno Unito - ha detto il presidente - è un posto davvero speciale, Re Carlo è un amico da molto tempo, tutti lo rispettano e lo amano, sarà una visita storica".

