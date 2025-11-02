Truffe informatiche, Bovio (Polizia di Stato) a Tgcom24: "Ecco come evitare rischi"

Le truffe online sono all'ordine del giorno. Luigi Bovio, primo dirigente della polizia di Stato, spiega a Tgcom24 come evitare rischi. "Si deve prestare attenzione alle chiamate e ai messaggi, interrompendo quel canale di comunicazione che ci viene proposte. È bene poi fare i dovuti accertamenti se ci propongono piattaforme di investimento", ha sottolineato Bovio, che dirige la sezione che si occupa di crimini informatici.