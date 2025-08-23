Trova un diamante da 2,3 carati: lo userà per l'anello di fidanzamento

Nessuna gioielleria. Micherre Fox, trentunenne newyorkese non si è limitata a scegliere un anello di fidanzamento: ha deciso di trovarlo con le sue mani, una cazzuola e la determinazione di chi crede che l’amore, come i diamanti, si costruisca col tempo, il sudore e un pizzico di fortuna. Dopo un mese passato a scavare nella polvere rovente del Crater of Diamonds State Park, in Arkansas, negli Stati Uniti, ha trovato la pietra che cercava: un diamante incolore da 2,30 carati tra i più grandi mai scoperti nel parco quest’anno.