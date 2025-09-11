Tromba d'aria devasta un lido a Torre San Giovanni: tutto distrutto in pochi secondi

Un violento fenomeno atmosferico ha colpito il lido Malibu a Torre San Giovanni, marina di Ugento, in Puglia. In appena sei secondi, una tromba d'aria ha spazzato via lettini, ombrelloni e sedie sdraio. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano la furia del vento, con raffiche che hanno superato i 100 chilometri orari. I gestori parlano di danni gravi alla struttura balneare, completamente travolta dalla tempesta improvvisa.