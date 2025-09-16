Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motori
Novità Triumph

Triumph"Trident 660 Triple Tribute Edition

Una versione speciale ispirata al mondo racing che rende omaggio alla leggendaria "Slippery Sam", la moto che dominò il Tourist Trophy dell'Isola di Man.

16 Set 2025 - 02:10
00:35 
triumph

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri