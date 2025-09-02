Logo Tgcom24
Tricarico: "Le interferenze aeree di Mosca sono fastidiose ma possiamo difenderci"

Il Presidente della Fondazione Icsa ai microfoni di Tgcom24 spiega come i russi possano disturbare la navigazione di velivoli: "Ormai abbiamo segnali estremamente precisi che può essere facile disturbare ma esistono contromisure"

02 Set 2025 - 16:26
