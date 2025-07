Trentino, droni monitorano Cima Falkner dopo crollo

Proseguono le attività di analisi e monitoraggio sulla Cima Falkner, nel Gruppo di Brenta, dopo i recenti crolli di roccia che hanno interessato entrambi i versanti. Un team tecnico composto dal Nucleo droni del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, il Servizio geologico della Provincia autonoma di Trento e il Soccorso alpino e speleologico trentino ha effettuato nuovi rilievi in vetta, con il supporto logistico del Nucleo elicotteri. Grazie all'utilizzo di speciali scanner applicati ai droni, è stato acquisito un modello in alta risoluzione dell'intera cima, che sarà ora confrontato con i rilievi precedenti. Le prime immagini raccolte mostrano un'evidente evoluzione delle fratture: in particolare, sono stati documentati allargamenti significativi, a conferma di una situazione ancora in movimento. Le fratture, in precedenza riempite da ghiaccio, ora risultano in parte vuote, segno di un cambiamento della morfologia di Cima Falkner.