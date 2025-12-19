Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
LE PAROLE DELL'ANNO

Treccani incorona i neologismi del 2025

"Molti i termini stranieri ormai di uso comune come"kiss cam e"keybox, la cassetta di sicurezza a combinazione utilizzata negli affitti brevi

di Alessandro Ongarato
19 Dic 2025 - 13:15
01:30 
video tg