Tragica alluvione in Texas, il fiume investe i campi scout

Tutto in un’ora. Mentre bambini e ragazzi dormivano nei loro letti, in tende o in baite di legno, in Texas il fiume Guadalupe si e’ trasformato in una furia assassina. In appena 60 minuti l’acqua è salita di oltre 6 metri travolgendo tutto: alberi, abitazioni, vite. Almeno 24 i morti accertati, tra loro diversi minorenni. Ma il bilancio e’ ancora incerto: decine i dispersi, molti dei quali bambini e ragazze che partecipavano a campi estivi e scout lungo le rive del fiume, nella contea di Kerr. La pioggia torrenziale – oltre 25 centimetri in poche ore – ha scatenato un’alluvione che ha colto tutti di sorpresa trasformando la vacanza a lungo sognata in una tragedia che sta scuotendo l’America. Intere zone sono state sommerse, le strade cancellate, e alcuni campeggi non sono nemmeno più raggiungibili.