Tragedia sfiorata nel Lecchese: il grande masso caduto sulla ferrovia e poi in strada è stato rimosso

Un enorme masso è precipitato nel primo pomeriggio di domenica sulla ferrovia e sulla strada tra Lecco e Abbadia Lariana, in un punto in cui fortunatamente non transitavano auto. Al passaggio, però, il treno 2824 partito da Milano Centrale e diretto a Tirano ha urtato i detriti caduti sui binari. Il macchinista ha azionato il freno di emergenza, ma l’impatto ha causato lo svio del primo carrello della carrozza di testa. Nessun ferito tra passeggeri e personale, che sono stati fatti scendere in sicurezza con l’aiuto dei vigili del fuoco. Il masso è stato poi stato rimosso.