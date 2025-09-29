Logo Tgcom24
LE IMMAGINI DALL'ELICOTTERO

Tragedia sfiorata nel Lecchese: il grande masso caduto sulla ferrovia e poi in strada è stato rimosso

Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico ferroviario e la viabilità stradale hanno subito forti disagi

29 Set 2025 - 11:12
01:11 

Un enorme masso è precipitato nel primo pomeriggio di domenica sulla ferrovia e sulla strada tra Lecco e Abbadia Lariana, in un punto in cui fortunatamente non transitavano auto. Al passaggio, però, il treno 2824 partito da Milano Centrale e diretto a Tirano ha urtato i detriti caduti sui binari. Il macchinista ha azionato il freno di emergenza, ma l’impatto ha causato lo svio del primo carrello della carrozza di testa. Nessun ferito tra passeggeri e personale, che sono stati fatti scendere in sicurezza con l’aiuto dei vigili del fuoco. Il masso è stato poi stato rimosso.

