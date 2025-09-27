Logo Tgcom24
competizione unica in Europa

Tra mongolfiere e frecce tricolori a Piacenza la Balloon cup

Tante persone, famiglie e bambini,"nonostante il meteo incerto all'aeroporto di San Damiano

di Tito Giliberto
27 Set 2025 - 19:40
01:26 

A Piacenza mongolfiere e frecce tricolore per la Balloon Cup organizzata dall'Aeronautica Militare. Per la seconda edizione della competizione tra mongolfiere, unica in Europa, tante persone, famiglie e bambini, nonostante il meteo incerto all'aeroporto di San Damiano (Piacenza). "Una festa tra i cittadini e la Difesa", l'ha definita il generale di squadra aerea Antonio Conserva, capo di stato maggiore dell'Aeronautica, intervenuto all'inaugurazione ufficiale della manifestazione. "E' una festa per le famiglie, una bella iniziativa sportiva che dà luce e vita all'aeroporto di San Damiano, che rimane strategico per la Forza armata e la Difesa, aperto a questa iniziativa e anche ad altre che ci saranno in futuro. E' un territorio che ci accoglie, ci ospita da tanti anni e siamo pronti a valorizzarlo", ha aggiunto il generale.

piacenza

