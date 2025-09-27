Logo Tgcom24
a Palazzo Acerbi

Tra luce e ombra: la sfilata manifesto di Elisabetta Franchi alla Milano Fashion Week

Drappeggi e frange, trench over e bustier per la primavera/estate 2026

di Maria Vittoria Corà
27 Set 2025 - 18:09
Sfila a Palazzo Acerbi, dimora seicentesca nel cuore di Milano, conosciuta come "la casa del Diavolo", e oggi nuova casa della maison, la collezione per la prossima primavera/estate di Elisabetta Franchi. Al centro della proposta, una donna che seduce e domina la scena, vestita di abiti con frange, pantaloni capri e blazer sartoriali che enfatizzano le spalle, bustier e maglieria sottile come una seconda pelle. Blouson e caban in satin stampato hanno un effetto a rilievo che richiama la pelle di struzzo, mentre il trench sceglie un'imponente linea oversize, a celare ma non troppo drappeggi in jersey, ricami in rete e inserti in tulle che creano giochi di trasparenze. Una fusione perfetta di arte, innovazione ed eleganza senza tempo per interpretare il vero significato del lusso italiano nella presentazione della collezione delle calzature artigianali di Santoni. Una celebrazione della creatività, della tradizione e della raffinatezza moderna.

