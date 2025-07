Torre del Greco, rissa tra due gruppi ultras della Turris: 22 misure cautelari

Ventidue persone, tutte appartenenti a gruppi organizzati di tifosi della Turris (squadra di Torre del Greco che fino allo scorso anno ha militato nel campionato di calcio di serie C, prima di essere esclusa per diverse inadempienze societarie) sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Ad eseguire il provvedimento gli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco. I fatti si riferiscono a scontri verificatosi in pieno giorno fuori allo stadio e nelle strade del centro, a fine gennaio, tra opposte fazioni del tifo locale, in rottura tra loro in merito agli atteggiamenti da tenere circa la contestazione alla dirigenza locale.