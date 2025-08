Torna lo squalo angelo: avvistato al largo del Galles dopo anni di silenzio

Uno degli squali più rari al mondo è stato avvistato al largo della baia di Cardigan, nella parte occidentale del Galles. Si tratta dello squalo angelo, una specie in pericolo critico di estinzione, immortalato per la prima volta dopo quattro anni di assenza dalle videocamere dei ricercatori. Il filmato, diffuso dal The Wildlife Trust of South & West Wales, è stato ottenuto grazie a speciali videocamere subacquee, utilizzate nell’ambito del progetto Dolphin Diet Detectives, un’iniziativa che studia l’alimentazione dei delfini e la biodiversità marina della zona.