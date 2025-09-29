Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN PIENO GIORNO

Torino, sfondano la vetrina della gioielleria a colpi di mazza e scappano in monopattino

La scena ripresa dalle telecamere: l'assalto in pochi secondi e la fuga con un bottino da 46mila euro

29 Set 2025 - 16:40
00:41 

Due giovani con il volto coperto hanno assaltato venerdì mattina poco prima delle 10 una gioielleria in corso Francia a Torino. Armati di mazza, hanno colpito più volte la vetrina fino a sfondarla, riuscendo a impossessarsi di tre orologi di lusso per un valore complessivo di circa 46mila euro. Il titolare al momento della rapina era all'interno del negozio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la scena: pochi secondi, diversi colpi secchi, e la fuga immediata. I ladri, inseguiti brevemente dal commerciante, si sono dileguati a bordo di due monopattini. La denuncia è stata presentata ai carabinieri, che hanno acquisito i filmati per risalire ai responsabili.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri