Torino, sfondano la vetrina della gioielleria a colpi di mazza e scappano in monopattino

Due giovani con il volto coperto hanno assaltato venerdì mattina poco prima delle 10 una gioielleria in corso Francia a Torino. Armati di mazza, hanno colpito più volte la vetrina fino a sfondarla, riuscendo a impossessarsi di tre orologi di lusso per un valore complessivo di circa 46mila euro. Il titolare al momento della rapina era all'interno del negozio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la scena: pochi secondi, diversi colpi secchi, e la fuga immediata. I ladri, inseguiti brevemente dal commerciante, si sono dileguati a bordo di due monopattini. La denuncia è stata presentata ai carabinieri, che hanno acquisito i filmati per risalire ai responsabili.