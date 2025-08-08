Torino, escursionista salvato in elicottero sulla cresta di Punta Levanna

A Ceresole Reale, in provincia di Torino, in località Levanne, i vigili del fuoco hanno soccorso un escursionista in difficoltà sulla cresta di Punta Levanna, appartenente alle Alpi Graie. L'elicottero Drago è entrato in azione a 3.600 metri di quota sul confine francese. Nelle immagini si vedere il recupero dell'escursionista, che è stato soccorso e tratto in salvo con una manovra di calata e risalita al verricello.