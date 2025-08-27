Logo Tgcom24
Tor Tre Teste, il reportage nel parco dell'orrore

"Viaggio nel degrado del parco dell'orrore dove è stata"violentata una donna di 60 anni

di Alessio Fusco
27 Ago 2025 - 19:32
01:59 

Le immagini parlano chiaro: giacigli, accampamenti sparsi che mostrano il degrado del parco Tor Tre Teste, il parco dell'orrore, dove l'ultimo sgombero è avvenuto solo quattro giorni fa, dopo che in quello stesso luogo una donna italiana di 60 anni è stata sorpresa, mentre passeggiava nell’area verde ed è stata violentata e rapinata. Fermato un 26enne originario del Gambia, residente ad Anzio e con un lavoro regolare come manovale in una ditta edile di Guidonia. Il reportage mostra il degrado e la situazione in cui sono costretti a vivere i residenti della zona che hanno paura a uscire di casa: "Non faccio andare la mia fidanzata a portare il cane". 

