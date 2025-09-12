Logo Tgcom24
Tomodachi Life si prepara a Una vita da sogno

Confermato l'esordio del colorato videogioco nella primavera del prossimo anno.

12 Set 2025 - 18:09
