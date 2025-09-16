Tommaso Labate a Tgcom24: "Realpolitik è il programma per analizzare la realtà"

"Realpolitik vuole proporre un'analisi che risponde ai tempi che viviamo, molto complessi". Così Tommaso Labate racconta a Tgcom24 in cosa consisterà il nuovo programma, in onda da mercoledì 17 settembre alle 21.30 su Rete4. "Negli ultimi anni politica e informazione si sono reciprocamente contagiate sul tema della brevità e dell'eccessivo ritmo, ma noi adesso viviamo dei tempi in cui ritmo brevità non sono utili per descrivere questa frase. - continua Labate - Faremo delle analisi molto approfondite con protagonisti e analisti autorevoli. L'obiettivo minimo? Lasciare al telespettatore una competenza maggiore. Sarà un programma d’approfondimento per capire la realtà".