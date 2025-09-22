Logo Tgcom24
operazione dei carabinieri

Tivoli, trasformano la fabbrica in piazza di spaccio: tre arresti

In manette due dipendenti e un ex dipendente che rifornivano i colleghi durante i turni di notte

22 Set 2025 - 11:21
Tre uomini sono finiti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Tivoli Terme (Roma), accusati di detenzione e spaccio di cocaina, e per uno di loro anche di estorsione. Secondo le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Tivoli, due dipendenti di una fabbrica avrebbero organizzato un giro di spaccio tra le corsie dello stabilimento, riforniti da un ex collega che lanciava la droga oltre il muro perimetrale. Le cessioni avvenivano durante i turni notturni, trasformando i locali aziendali in vere e proprie piazze di spaccio.

