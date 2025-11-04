Logo Tgcom24
il 22 novembre

Titanic, all'asta la lista dei passeggeri di prima classe

Il foglio, fragile, ingiallito, macchiato d'acqua salata, ma di straordinario valore storico, sarà battuto il 22 novembre

di Viviana Guglielmi
04 Nov 2025 - 19:14
Più di un secolo dopo il naufragio, il Titanic continua a emergere dalle acque della memoria collettiva. L'unica lista dei passeggeri di prima classe ancora esistente, appartenuta a Frederick Sutton, una delle vittime del disastro del 1912, sarà battuta all’asta il 22 novembre. Un foglio fragile, ingiallito, macchiato d’acqua salata, ma di straordinario valore storico: la stima è tra 50 e 80mila sterline, poco meno di 100mila euro.

