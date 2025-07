Il tifone Wipha colpisce Hong Kong: voli cancellati, rifugi per persone in difficoltà

Sono almeno 14 i morti e una decina i dispersi per le inondazioni e gli smottamenti in Corea del Sud dopo giorni di piogge torrenziali. Incalcolabili i danni alle abitazioni e alla rete stradale, mentre diversi villaggi sono stati spazzati via da fiumi di fango e detriti. Diverse famiglie rimaste isolate sono state tratte in salvo in elicottero. L'ondata di maltempo ha avuto pesanti ripercussioni anche sul settore agricolo, con quasi 900 mila unità di pollame a migliaia di ettari di coltivazioni andati completamente distrutti. Le autorità hanno disposto l'evacuazione di un'intera area nelle province meridionali, abitata da oltre 30mila persone.