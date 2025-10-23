"This is Me" leader della serata con oltre il 21% di share

La seconda puntata è stata un viaggio coinvolgente attraverso i 40 anni di carriera di una grande professionista: Lorella Cuccarinidi Eleonora Rossi Castelli
Sorprese, emozioni, abbracci, ricordi, sorrisi. La seconda puntata di "This is Me", condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 e prodotto da Fascino PGT, è leader della prima serata con più del 21% di share, e picchi sopra i 6.300.000 spettatori e il 32% di share. Un successo.
È stato un viaggio coinvolgente attraverso i 40 anni di carriera di una grande professionista: Lorella Cuccarini. La celebrazione di un percorso, il suo, costruito sull'impegno e sul talento. Che è anche un viaggio nella storia della tv. Ma sono tanti gli ospiti di Silvia Toffanin che si sono messi in gioco e hanno voluto partecipare a questa serata speciale.
Serata che ha visto anche il trionfo de "La Ruota della Fortuna", che domina l'access prime time con il 27% di share e oltre 5 milioni e 400mila spettatori. Tra colpi di scena e personaggi molto amati, un mercoledì sera di grande festa.