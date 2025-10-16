This is Me, 2,5 milioni di spettatori e 18,7% di share

Ottimo esordio per la seconda edizione del programma di Canale 5 che celebra i talenti di Amici. Tra gli ospiti Laura Pausini, Ibrahimovic, Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato. Picchi di oltre 4,6 milioni di spettatoridi SIlvia Carrera
Ottimo esordio per la seconda edizione di This is Me: il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è al vertice della serata sul target commerciale ed è stato visto da 2.558.000 spettatori con una media del 18,7% di share. Il primo appuntamento, prodotto per Mediaset da Fascino PGT di Maria De Filippi, ha toccato picchi di oltre 4,6 milioni di spettatori.
Tante emozioni, ricordi e risate. Al centro del programma, la celebrazione del talento che ha reso grandi i personaggi più amati dal pubblico. Gli ospiti hanno condiviso la parte più vera di sé, ripercorrendo le loro vite straordinarie: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica, Eleonora Abbagnato, Alberto Tomba, Gigi D'Alessio e molti altri. Una serata evento che tornerà la prossima settimana con nuovi protagonisti e nuove emozioni da vivere insieme, sempre in prima serata su Canale 5.