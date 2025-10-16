Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
successo per Silvia Toffanin

This is Me, 2,5 milioni di spettatori e 18,7% di share

Ottimo esordio per la seconda edizione del programma di Canale 5 che celebra i talenti di Amici. Tra gli ospiti Laura Pausini, Ibrahimovic, Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato. Picchi di oltre 4,6 milioni di spettatori

di SIlvia Carrera
16 Ott 2025 - 13:37
01:36 

Ottimo esordio per la seconda edizione di This is Me: il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è al vertice della serata sul target commerciale ed è stato visto da 2.558.000 spettatori con una media del 18,7% di share. Il primo appuntamento, prodotto per Mediaset da Fascino PGT di Maria De Filippi, ha toccato picchi di oltre 4,6 milioni di spettatori.

Tante emozioni, ricordi e risate. Al centro del programma, la celebrazione del talento che ha reso grandi i personaggi più amati dal pubblico. Gli ospiti hanno condiviso la parte più vera di sé, ripercorrendo le loro vite straordinarie: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica, Eleonora Abbagnato, Alberto Tomba, Gigi D'Alessio e molti altri. Una serata evento che tornerà la prossima settimana con nuovi protagonisti e nuove emozioni da vivere insieme, sempre in prima serata su Canale 5.