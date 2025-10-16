This is Me, 2,5 milioni di spettatori e 18,7% di share

Tante emozioni, ricordi e risate. Al centro del programma, la celebrazione del talento che ha reso grandi i personaggi più amati dal pubblico. Gli ospiti hanno condiviso la parte più vera di sé, ripercorrendo le loro vite straordinarie: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic, Christian De Sica, Eleonora Abbagnato, Alberto Tomba, Gigi D'Alessio e molti altri. Una serata evento che tornerà la prossima settimana con nuovi protagonisti e nuove emozioni da vivere insieme, sempre in prima serata su Canale 5.