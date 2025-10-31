Logo Tgcom24
NELLO SPAZIO PROFONDO

The Outer Worlds 2 ci porta su Arcadia

Il gioco di ruolo di Obsidian Entertainment fa il suo debutto su PC e console.

31 Ott 2025 - 16:40
01:18 