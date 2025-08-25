Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IL MESSAGGIO AI FAN

The Kolors, Stash ha il Covid: "Io traumatizzato, nel 2020 ho avuto paura di morire"

Il cantante racconta ai follower cosa ha vissuto anni fa

25 Ago 2025 - 12:30
02:02 

Stash dei Kolors ha il Covid e ne parla coi suoi follower su Instagram dal letto di casa. Il cantante mostra il tampone positivo e spiega i motivi per cui ha deciso di annullare alcuni dei concerti che aveva in programma: "Non l'ho mai detto, ma in pandemia io sono stato in ospedale con l'ossigeno e una f....ta paura di morire", racconta l'artista rispondendo a chi gli chiede di non parlare di Covid, che "non esiste", ma di semplice influenza. "Io sono traumatizzato, non posso dimenticare quello che ho vissuto", spiega ancora Stash.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri