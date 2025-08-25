The Kolors, Stash ha il Covid: "Io traumatizzato, nel 2020 ho avuto paura di morire"

Stash dei Kolors ha il Covid e ne parla coi suoi follower su Instagram dal letto di casa. Il cantante mostra il tampone positivo e spiega i motivi per cui ha deciso di annullare alcuni dei concerti che aveva in programma: "Non l'ho mai detto, ma in pandemia io sono stato in ospedale con l'ossigeno e una f....ta paura di morire", racconta l'artista rispondendo a chi gli chiede di non parlare di Covid, che "non esiste", ma di semplice influenza. "Io sono traumatizzato, non posso dimenticare quello che ho vissuto", spiega ancora Stash.