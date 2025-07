Thailandia, spara nel mercato di Bangkok e uccide 5 persone: l'uomo si allontana con la pistola in mano

Un uomo ha aperto il fuoco in un famoso mercato alimentare di Bangkok uccidendo 5 persone e poi si è suicidato. La sparatoria è avvenuta intorno a mezzogiorno ora locale al mercato Or To Kor di Bangkok, vicino al famoso mercato del fine settimana di Chatuchak. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza si vedono le persone in fuga dopo gli spari. In un secondo video, girato dopo l'assalto, il killer si allontana con la pistola in mano prima di togliersi la vita.