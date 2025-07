Texas, l'incredibile salvataggio in elicottero di una persona bloccata dopo le inondazioni

Le squadre dei soccorsi in Texas hanno faticato a muoversi tra le macerie, alla ricerca delle vittime dell’alluvione catastrofica che ha colpito lo Stato Usa durante il fine settimana del 4 luglio, causando oltre 90 morti, tra cui oltre due dozzine di ragazze e animatrici di un campo cristiano femminile. Le riprese video di Lorena Guillen da Kerrville, Texas, mostrano il salvataggio di una persona in elicottero e ulteriori danni causati dall’alluvione domenica. Con altra pioggia in arrivo, il rischio di nuove inondazioni resta alto nelle aree già sature del centro Texas.