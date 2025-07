Terremoto in Russia, le immagini dai social

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8.8 è stata registrata al largo della Kamchatka, in Russia. Lo rende noto il centro Usgs americano. Come riferito dal governatore della regione, Vladimir Solodov, il sisma ha provocato "numerosi feriti. Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e ad ascoltare gli annunci degli altoparlanti". Dopo la scossa, è stata diramata un'allerta tsunami, oltre che per la Russia, anche per Giappone, Guam, Hawaii e Alaska.