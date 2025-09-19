Logo Tgcom24
vicino alla città di Nabire

Terremoto in Indonesia, la scossa di magnitudo 6.1 ripresa delle telecamere di sicurezza

Secondo un primo bilancio ci sarebbero numerosi danni a edifici e infrastrutture ma non si segnalano vittime

19 Set 2025 - 11:43
00:58 

Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito la provincia indonesiana della Papua Centrale, secondo l'Us Geological Survey (Usgs). L'epicentro è stato localizzato 28 km a sud della città di Nabire, sull'isola di Papua. Abdul Muhari, portavoce dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, ha riferito di danni a diverse infrastrutture pubbliche, tra cui vetri rotti in un aeroporto, soffitti crollati in un ufficio regionale, un ponte danneggiato e interruzioni di energia e telecomunicazioni. Al momento, le autorità indonesiane non segnalano alcuna vittima. 

