FARINA, OLIO E CARNE IN SCATOLA

Terremoto in Afghanistan, la Russia invia aiuti umanitari

Il sisma, di magnitudo 6.0, ha colpito la remota e montuosa parte orientale dell'Afghanistan, radendo al suolo villaggi e intrappolando le persone sotto le macerie

05 Set 2025 - 11:45
01:13 

La Russia ha inviato aiuti umanitari in Afghanistan dopo il forte terremoto che ha causato centinaia di vittime. Il terremoto superficiale, di magnitudo 6.0, ha colpito la remota e montuosa parte orientale dell'Afghanistan, radendo al suolo villaggi e intrappolando le persone sotto le macerie. Centinaia di corpi sono stati recuperati dalle case dei villaggi di montagna, portando il bilancio delle vittime a oltre 2.200. Un aereo cargo del Ministero russo delle Emergenze ha consegnato a Kabul 20 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui farina, olio e carne in scatola.

