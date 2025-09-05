Terremoto in Afghanistan, la Russia invia aiuti umanitari

La Russia ha inviato aiuti umanitari in Afghanistan dopo il forte terremoto che ha causato centinaia di vittime. Il terremoto superficiale, di magnitudo 6.0, ha colpito la remota e montuosa parte orientale dell'Afghanistan, radendo al suolo villaggi e intrappolando le persone sotto le macerie. Centinaia di corpi sono stati recuperati dalle case dei villaggi di montagna, portando il bilancio delle vittime a oltre 2.200. Un aereo cargo del Ministero russo delle Emergenze ha consegnato a Kabul 20 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui farina, olio e carne in scatola.